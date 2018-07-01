ما حقيقة اعتراف «منظمة دولية» بالانقلابيين وتسليم «مسئول فيها» اوراق اعتماده للحوثيين؟

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نفت وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية اليوم الاربعاء 25يوليو/تموز 2018م صحة الاخبار حول تسليم مسئول في الصليب الاحمر الدولي أوراق اعتماده للحوثيين بصنعاء.
وقالت وكالة سبأ الرسمية ان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اكد عدم صحة الأخبار التي نقلتها بعض المواقع الإخبارية التابعة للميليشيا الانقلابية حول تسليم يوهانس براور أوراق اعتماده كرئيس جديد لبعثة الصليب الأحمر في اليمن الى المدعو هشام شرف الذي ينتحل صفة وزير الخارجية.
وأوضح المصدر أن براور يعمل في بعثة الصليب الأحمر في صنعاء منذ عامين كنائب لرئيس البعثة وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف وعلى لسان مسؤول العمليات في دائرة الشرق الأوسط في الصليب الاحمر يحيى خليل قد نفى صحة تلك الاخبار خلال اتصال هاتفي بمندوب اليمن الدائم في جنيف .
وأكد ان يوهانس براور يقوم بعمل رئيس البعثة بالإنابة حتى يتم تعيين رئيس جديد للبعثة ولا يتطلب الأمر بروتوكوليا تقديم اوراق اعتماد.
وأهاب المصدر بوسائل الإعلام عدم الالتفات إلى ما تنشره أبواق الانقلابيين وعدم تداولها خاصة وان ما نشر ليس بالادعاء الاول ولن يكون الأخير لعصابات معزولة سياسيا ودبلوماسيا وليس لديها ما تقدمه لأنصارها سوى بيع الوهم الذي تحاول من خلاله جذب الأنظار واصطناع بطولات عبر ابواقها الإعلامية.
وكانت وكالة سبأ بنسختها الحوثية نشرت الثلاثاء خبرا عن تسليم المسئول في الصليب الاحمر اوراق اعتماده في لقاء جمعه بصنعاء مع هشام شرف المعين وزيرا للخارجية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها .