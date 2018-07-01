غدا الخميس - انطلاق فعاليات «ملتقى وحدة صنعاء» بمشاركة أكثر من 1000 رياضي

الأربعاء 25 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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تنطلق غدا الخميس فعاليات ملتقى نادي وحدة صنعاء الصيفي الثالث للالعاب الرياضية التي ينظمها النادي تحت شعار «صيف وحدتنا احلى».

ويشارك في الفعالية اكثر من 1000 رياضي، برعاية من رئيس النادي امين محمد جمعان .

وتشمل فعاليات الملتقى العديد من الالعاب وفي مقدمتها كرة القدم والسلة والتايكواندو والجودو والجمباز وتنس الطاولة وتنس الميدان والشطرنج والبنجاك سيلات .

وبخلاف العادة اضافت ادارة النادي انشطة اخرى قالت انتا ستشكل نقلة نوعية لانشطة الملتقى الصيفي والمتمثلة بالنشاط الكشفي والرياضة النسوية فضلا عن النشاط الثقافي والاجتماعي والذي سيكون موازيا بفعالياته للانشطة الرياضي.

كما ستشهد فعاليات الملتقى العديد من البرامج المتنوعة كالدورات التدريبية والالعاب الترفيهية بالاضافة الى محاضرات نوعية تختص بالجانب العلمي والاكاديمي للشباب والرياضيين .

وستشهد فعاليات الملتقى ولاول مرة مشاركة القطاع النسوي والكشفي والكشافة والمرشدات وذلك ايمانا بالدور الحيوي والمهم الذي يقوم به الجنس اللطيف في النهضة بالانشطة والبرامج الرياضية في البلاد.

ويدأب نادي وحدة صنعاء منذ ثلاث سنوات على تنظيم بطولات ومهرجانات رياضية بشكل دوري ومنتظم تحت مسمى الملتقيات الصيفية والشتوية للنادي ، وذلك في اطار حرص قيادة النادي برئاسة امين جمعان على اثراء الوسط الرياضي بالانشطة والفعاليات المختلفة.