احرج الرئيس وشغل فرنسا - من هو حارس «ماكرون» الشخصي وما قصته؟ جريمة بشعة تهز جمهورية مصر العربية مسعود أوزيل يخلع قميص المنتخب الألماني.. ما علاقة أردوغان؟ بالأسماء.. 4 مدربين مرشحين لقيادة منتخب الفراعنة هل يحقق إنتر ميلان رغبة «ميسي» في اللعب بإيطاليا؟ تعرف على كيفية المشاركة في اختيار أفضل لاعب بالعالم الحكومة اليمنية تتوعد مرتكبي جرائم الاغتيالات اول قيادي مؤتمري بارز يتحدى الحوثيين من قلب صنعاء ويلغي قراراتهم - مقولة البركاني تتحقق الجيش يسقط طائرة مسيرة جديدة وسط البلاد مارتن غريفيث مجددا في صنعاء وخطته تتضمن ثلاث نقاط رئيسية - الثانية تحدد «أين ستذهب عائدات ميناء الحديدة»
خلع لاعب خط الوسط، مسعود أوزيل قميص المنتخب الألماني لكرة القدم، معلناً عبر حسابه على "تويتر"، اعتزاله اللعب مع المنتخب بسبب "العنصرية وعدم الاحترام" اللذين واجههما، حيث قال إنه تعرض لانتقادات من قبل الإعلام الألماني عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لندن برفقة زميله في المنتخب الألماني ذي الأصل التركي إيلكاي غوندوغان، في مايو/ أيار الماضي، قبيل الانتخابات التركية.
ولم يؤكد اتحاد كرة القدم الألماني خبر اعتزال الاعب البالغ من العمر 26 عاماً على موقعهم الرسمي أو وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، إلا أن رئيس الاتحاد، رينهارد غريندل نشر في وقت سابق تصريحاً يشير فيه إلى أن قيم المنتخب "لا يحترمها الأستاذ أر دوغان بما فيه الكفاية"، أي أنه ليس من الجيد أن "يسمح لاعبو منتخبنا بأن يتم التلاعب بهم لخدمة حملته الانتخابية".
ورغم أن أوزيل أوضح أن لقاءه بالرئيس التركي لم يحمل طابعاً سياسياً وأنه كان "سيقلل من احترام أجداده" لو رفض لقاء أردوغان، إلا أن انتقادات غريندل أتت عقب استخدام الرئيس التركي للصور التي التقطها مع اللاعبين في الترويج لحملته الانتخابية الشهر الماضي.
وأوضح أوزيل أن المعاملة اتي تلقاها من الاتحاد الألماني والعديد من الأشخاص الآخرين كانت السبب في انسحابه من المنتخب، مضيفاً: "في أعين غريندل ومؤيديه أنا ألماني عندما نفوز ولكنني مهاجر عندما نخسر".
ومع أن الاعب من أصول تركية ولد في ألمانيا وكان من ضمن تشكيلة الفريق الألماني الفائز بكأس العالم إلا أنه ما زال يتساءل إن كانت أصوله التركية أو عقيدته الإسلامية هي السبب في عدم تقبله في المجتمع ومعاملته كـ "مختلف".