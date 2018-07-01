هل يحقق إنتر ميلان رغبة «ميسي» في اللعب بإيطاليا؟

الأربعاء 25 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات

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فجرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، مفاجأة كبرى، بالحديث عن رغبة إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي، في التعاقد مع نجم وقائد نادي برشلونة الإسباني، الأسطورة الأرجنتيني «ليونيل ميسي»، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبدو أن إنتر ميلان يريد الرد على غريمه اللدود يوفنتوس، بعدما قام الأخير بالتعاقد مع نجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي «كريستيانو رونالدو».

ونقلت «توتو سبورت» عن المدير التنفيذي لشركة «بيريللي» للإطارات، والراعي الرسمي لنادي إنتر ميلان، «ماركو ترونشيتي بروفيرا»، قوله: «إنتر ميلان يرغب في ضم ميسي».

وأضاف: «ميسي، كيف يمكنك أن تقول لا لميسي، أتمنى بأن قانون اللعب المالي النظيف يسمح لسونينغ مالك إنتر ميلان بالتعاقد مع لاعب من العيار الثقيل مثل ميسي».

تجدر الإشارة إلى أن النجم السابق لمنتخب الأرجنتين، «خوان سيباستيان فيرون»، أكد في وقت سابق، أن «ميسي» أخبره ذات يوم بأنه يحبذ اللعب لفريق إنترميلان الإيطالي، غير أنه يستبعد تمامًا حصول ذلك في الوقت الراهن.

وأضاف «فيرون» لصحيفة «توتوسبورت»: «لقد مرت عدة سنوات ولكن في يوم من الأيام أخبرني ميسي بأنه يحب أن يوقع للإنتر».

وتابع: «ولكن حتى نكون واضحين، هذا كان في الماضي، ماسيمو موراتي كان لا يزال مالكًا للإنتر، وبصراحة أرى أنه من المستحيل أن يخرج ليو من برشلونة».