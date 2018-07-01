تعرف على كيفية المشاركة في اختيار أفضل لاعب بالعالم

الأربعاء 25 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن كيفية مشاركة جماهير الساحرة المستديرة من مختلف الدول، في استفتاء اختيار أفضل لاعب في العالم، والذي سيفوز بجائزة «الأفضل» أو «THE BEST».

وكان «فيفا» قد اختار قائمة مكونه من 10 لاعبين للمنافسة على الجائزة، ضمت كل من المصري «محمد صلاح» المحترف في ليفربول الإنجليزي، بجانب البرتغالي «كريستيانو رونالدو» لاعب ريال مدريد الإسباني السابق والمنضم حديثاً إلى يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني «ليونيل ميسي» لاعب برشلونة الإسباني، والبلجيكي «كيفين دي بروين» لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ومواطنه «إيدين هازارد» لاعب تشيلسي الإنجليزي، والثنائي الفرنسي «أنطوان غريزمان» مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني، و«كيليان مبابي» مهاجم باريس سان جيرمان، والكرواتي «لوكا مودريتش» المحترف في ريال مدريد، وزميله في الملكي، الفرنسي «رافائيل فاران»، و«هاري كين» مهاجم توتنهام الإنجليزي.

وأوضح الاتحاد الدولي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن الجماهير ستلعب دوراً رئيسياً في اختيار أفضل لاعب، مما يعكس التزام «فيفا» بإبقاء هذه الجوائز في صلب عالم كرة القدم على أوسع نطاق، وخاصة في أوساط المشجعين، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في اختيار المتوجين.

وسيتم اختيار الفائز من خلال عملية يشارك فيها أصحاب المصلحة من عالم كرة القدم، بمن في ذلك اللاعبون والمدربون والمشجعون ووسائل الإعلام، وتم تقسيم نسبة نتائج التصويت بين قادة جميع المنتخبات الوطنية 25%، مدربي المنتخبات الوطنية 25%، تصويت الجماهير 25%، مجموعة مكونة من 200 إعلامي وصحفي حول العالم 25%.

ويستمر التصويت حتى منتصف ليلة يوم 19 أغسطس/آب المقبل، على أن يتم الإعلان عن الفائز في حفل «فيفا» المقام يوم 24 سبتمبر/أيلول المقبل.

والتصويت على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي يتطلب عمل حساب مجاني على الموقع، ويتم التصويت لـ3 لاعبين، 5 نقاط لصاحب المركز الأول، 3 نقاط لصاحب المركز الثاني، نقطة واحدة لصاحب المركز الثالث.