الحكومة اليمنية تتوعد مرتكبي جرائم الاغتيالات

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دانت الحكومة اليمنية أعمال الاغتيالات التي يتعرض لها الخطباء وأئمة المساجد والقيادات العسكرية والأمنية في البلاد.
وأكدت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء 25يوليو/تموز2018م، برئاسة نائب رئيس المجلس وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري أن مرتكبي "هذه الأعمال الإجرامية" لن يفلتوا من العقاب.
واستعرض الاجتماع تقرير عن مستجدات الأوضاع الأمنية في المحافظات المحررة، حسب ما جاء بوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
واستمع المجلس من قبل نائب رئيس هيئة الأركان العامة إلى إحاطة عن مجمل الأوضاع العسكرية ومستوى تقدم الجيش الوطني في الجبهات، والاستراتيجية التي يتبعها من أجل تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية من قبضة مليشيا الحوثي الإنقلابية.