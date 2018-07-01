اول قيادي مؤتمري بارز يتحدى الحوثيين من قلب صنعاء ويلغي قراراتهم - مقولة البركاني تتحقق

الأربعاء 25 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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قالت وكالة اخبار محسوبة على حزب المؤتمر الشعبي جناح الرئيس الراحل صالح، أن القيادية في الحزب فائقة السيد، الغت قرارات حوثية بشأن تغيير اسم «مؤسسة خيرية تنموية تتبع عائلة صالح».

وطبقا لوكالة خبر فإن الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الانقلاب غير المعترف بها ، فائقة السيد، الغت قرارات المليشيا بتغيير تسمية مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية.

واظهرت وثائق وتوجيهات فائقة السيد لصحيفة الثورة بإلغاء نشر إعلان تغيير اسم وختم مؤسسة الصالح الاجتماعية.

كما أرسلت السيد وثائق إلى بنك التسليف الزراعي "كاك بنك" وبقية البنوك التي تتعامل معها مؤسسة الصالح تقضي بعدم تغيير اسم المؤسسة وأن تغيير اسمها مخالف للقانون والدستور.

وأعلنت مليشيا الحوثي عبر صحيفة الثورة الخاضعة لسيطرتها بأنه تم تغيير اسم مؤسسة الصالح ، في اطار طمس كل ماله علاقة بحليفهم السابق صالح الذي قتله الحوثيون مطلع ديسمبر 2017م.

وهذا الموقف لقيادية في حزب المؤتمر، هو فريد ومخالف لما هو عليه الوضع بصنعاء ، حيث تذعن جميع قيادات حزب المؤتمر للحوثيين ولا تخرج اي اصوات او مواقف معارضة.

وكان القيادي البارز سلطان البركاني ، الذي يتواجد خارج اليمن ، قال تعليقا على الوضع المخزي لقيادات المؤتمر وانصار الحزب وقواعده في مناطق سيطرة الحوثيين أن «نساء المؤتمر اشجع من رجاله».