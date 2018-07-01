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التجمع اليمني للاصلاح

الجيش يسقط طائرة مسيرة جديدة وسط البلاد

الأربعاء 25 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- متابعات
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أعلن الجيش الوطني أن قواته تمكنت، اليوم الأربعاء 25يوليو/تموز2018م، من اسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء (وسط اليمن).

ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني تأكيده أن مضادات الجيش الوطني في محور بيحان أسقطت عصر اليوم ، طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي في مديرية الملاجم.

وأوضح المصدر ان الطائرة المسيرة التي تم اسقاطها هي إيرانية الصنع.

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