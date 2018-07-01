الجيش يسقط طائرة مسيرة جديدة وسط البلاد

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أعلن الجيش الوطني أن قواته تمكنت، اليوم الأربعاء 25يوليو/تموز2018م، من اسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء (وسط اليمن).
ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني تأكيده أن مضادات الجيش الوطني في محور بيحان أسقطت عصر اليوم ، طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي في مديرية الملاجم.
وأوضح المصدر ان الطائرة المسيرة التي تم اسقاطها هي إيرانية الصنع.