مارتن غريفيث مجددا في صنعاء وخطته تتضمن ثلاث نقاط رئيسية - الثانية تحدد «أين ستذهب عائدات ميناء الحديدة»

الأربعاء 25 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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وصل اليوم الاربعاء 25 يوليو/تموز 2018م الى صنعاء المبعوث الاممي مارتن غريفيث ،في زيارة هي الثالثة منذ تعيينه مبعوثا الى اليمن.

وقالت مصادر مطلعة لموقع مأرب برس بأن زيارة المبعوث تأتي في اطار مساعيه لاقناع جيمع الاطراف في اليمن بالخطة التي قدمها بشأن الحديدة.

وطبقا للمصارد فإن المبعوث سيتسلم رد الانقلابيين على مقترحاته بخصوص ميناء ومدينة الحديدة،حيث تسلم قبل ايام في الرياض ردا رسميا من الحكومة الشرعية على مقترحاته.

وامس كشف وزير الخارجية اليمني خالد اليماني جانبا من خطة مبعوث الامم المتحدة فيما يخص الوضع في الحديدة.

وبحسب اليماني فأن خطة مارتن غريفيث تتلخص في ثلاثة نقاط رئيسية ، الاولى انسحاب الحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة واحلال قوات تتبع وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية.

وتنص النقطة الثانية على ان تورد عائدات ميناء الحديدة الى البنك المركزي في المحافظة ذاتها تحت اشراف البنك المركزي في عدن.

فيما تتحدث النقطة الثالثة عن ادخال مراقبين من الامم المتحدة للمساعدة في تحسين اداء المؤانى ومراقبة عملها.