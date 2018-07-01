كشوفات المساعدات المالية للطلاب المبتعثين ... أحدث المستجدات

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أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة أن الوزارة بصدد رفع كشوفات المساعدات المالية للطلاب المبتعثين في جميع بلدان الابتعاث للربع الثاني لعام 2018، وكذا الرسوم الدراسية لعام 2018/2017 للطلاب المستحقين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لقطاع البعثات والعلاقات الثقافية اليوم في العاصمة المؤقتة عدن.
وأوضح باسلامة أن الوزارة وضعت معايير خاصة للاستمرارية في الدراسات العليا، ووقف استلام طلبات المساعدات المالية للطلاب الدارسين على نفقتهم الخاصة حتى وضع معايير قبول لهذه الطلبات.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع البعثات الدكتور مازن الجفري و مدير عام البعثات الدكتور سالم الطاهري وعدد من المختصين.