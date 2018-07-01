الشرعية تستعد لاستئناف معركة الحديدة وتدفع بتعزيزات ضخمة

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ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، اليوم الأربعاء 25يوليو/تموز2018م، ان ألوية العمالقة دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة مسنودة بقوات من الحماية الرئاسية والقوات الاماراتية العاملة ضمن التحالف العربي، لتعزيز ألوية العمالقة في جبهة الساحل الغربي غرب مدينة زبيد التاريخية.
وتأتي التعزيزات في الوقت الذي تواصل فيه ألوية العمالقة تمشيطها لمزارع تقع جنوب التحيتا وصولا الى مزارع غرب مدينة زبيد التاريخية وتمكنت من السيطرة على مواقع المليشيات وتكبيدهم خسائر فادحة وفقا لما ذكرت الوكالة.
وخاضت الوية العمالقة خلال اليومين الماضيين معارك شرسة غرب مدينة زبيد تمكنت من خلالها قتل واعتقال عدد من ميليشيا الحوثي الانقلابية اثر تصدي ألوية العمالقة لمحاولة تسلل يائسة قامت بها الميليشيا جنوب التحيتا.