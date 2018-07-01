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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداد واشنطن لعقد ما وصفه بـ "صفقة حقيقية" حول برنامج إيران النووي.
وقال ترامب في كلمة ألقاها أثناء اللقاء مع المحاربين القدامى في الحروب في الخارج: "سنرى ماذا سيحدث، لكننا مستعدون لعقد صفقة حقيقية، وليس مثل الصفقة التي عقدتها الإدارة السابقة، والتي كانت كارثية".
ويأتي ذلك بعد تبادل التهديدات بين دونالد ترامب والمسؤولين الإيرانيين، حيث حذر ترامب الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن طهران ستواجه عواقب خطيرة غير مسبوقة في حال استمرت بتهديد الولايات المتحدة.
من جهته دعا الرئيس الإيراني نظيره الأمريكي إلى تجنب "اللعب بالنار"، مشيرا إلى أن الحرب مع إيران ستكون "أم كل الحروب".
المصدر: رويترز