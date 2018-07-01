عاجل : التحالف يعلن تعرض ناقلة نفط سعودية لهجوم ارهابي «حوثي ايراني»

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اعلن التحالف العربي ، اليوم الاربعاء 25 يوليو/ تموز 2018م تعرض ناقلة نفط سعودية ، لهجوم ارهابي(حوثي ايراني) في البحر الاحمر.
وقال «ان الناقلة السعودية تعرضت لأضرار بسيطة .. معلنا فشل الهجوم».
وحذر التحالف العربي من استمرار تهديد الميليشيات الحوثية الإرهابية لحرية الملاحة والتجارة العالمية بالبحر الأحمر ما قد يتسبب بكارثة بيئية.