عاجل : التحالف يعلن تعرض ناقلة نفط سعودية لهجوم ارهابي «حوثي ايراني»

الأربعاء 25 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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اعلن التحالف العربي ، اليوم الاربعاء 25 يوليو/ تموز 2018م تعرض ناقلة نفط سعودية ، لهجوم ارهابي(حوثي ايراني) في البحر الاحمر.

وقال «ان الناقلة السعودية تعرضت لأضرار بسيطة .. معلنا فشل الهجوم».

وحذر التحالف العربي من استمرار تهديد الميليشيات الحوثية الإرهابية لحرية الملاحة والتجارة العالمية بالبحر الأحمر ما قد يتسبب بكارثة بيئية.