بينهم زيدان.. فيفا يعلن المرشحين لأفضل مدرب في العالم

الأربعاء 25 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب كرة قدم في العالم لعام 2018، وذلك عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت.

وقرر فيفا اختيار 11 اسماً للتنافس على جائزة أفضل مدرب في العالم للعام 2018، من بينهم ديدييه ديشامب الفائز بلقب كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، وزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق. ومن المقرر الإعلان عن الاسم الفائز خلال حفل "فيفا" يوم 24 سبتمبر المقبل.

ونشر "فيفا" بيانًا رسميًا أعلن فيه عن قائمة المدربين الـ11 وهم كالتالي:

ديديه ديشامب – فرنسا : حيث حقق المدرب إنجازًا تاريخيًا بعد الفوز بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخ فرنسا بعد الفوز على كرواتيا.

زلاتكو داليتش – كرواتيا : المدرب الكرواتي الذي حقق مفاجأة غير متوقعة بتأهله للمباراة النهائية لكأس العالم، وهو أكبر إنجاز لمنتخب بلاده في كأس العالم بعد الحصول على المركز الثاني.

زين الدين زيدان – ريال مدريد : المدير الفني السابق للميرينغي والذي قاد فريقه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي وللمرة الـ13 في تاريخ النادي.

يورجن كلوب – ليفربول : وذلك بعدما نجح المدرب الألماني في قيادة ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر من ريال مدريد بنتيجة 3-1.

روبيرتو مارتينيز – بلجيكا : نجح المدرب الإسباني في تحقيق المركز الثالث في كأس العالم 2018 بعد الفوز ضد إنجلترا بنتيجة 2-0، وهو أكبر إنجاز لبلجيكا في تاريخ كأس العالم.

بيب جوارديولا – مانشستر سيتي : حيث قاد المدرب الإسباني فريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة، كما تأهل للدور ربع نهائي بدوري أبطال أوروبا.

جاريث ساوثجيت – إنجلترا : وذلك بعدما وصل لما هو أكثر من المتوقع خلال نهائيات كأس العالم 2018، ونجح في قيادة منتخب إنجلترا لتحقيق المركز الرابع.

ستانيسلاف تشيرشيسوف – روسيا : كان للمدرب الروسي دورًا هامًا في وصوله فريقه للدور ربع النهائي بكأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، قبل أن يودع البطولة ضد كرواتيا بركلات الترجيح.

ماسيمليانو أليغري – يوفنتوس : وقاد أليغري السيدة العجوز للفوز ببطولتي الدوري والكأس للموسم المنصرم، كما تأهل للدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

دييجو سيميوني – أتليتكو مدريد : نجح المدرب الأرجنتيني في الفوز بأول بطولة قارية الروخيبلانكوس بعد التتويج بلقب الدوري الأوروبي، كما أنهى موسمه محليًا كوصيفًا لبرشلونة.

إرنستو فالفيردي – برشلونة : وذلك بعدما نجح في تحقيق الثنائية المحلية وهما الدوري وكأس العالم في موسمه الأول مع برشلونة.