مسؤول حكومي يتوعد الحوثيين.. لن ننتظر طويلًا نتائج مبادرة المبعوث الأممي

الأربعاء 25 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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لفت وزير الخارجية اليمني ​خالد اليماني​ إلى أن "مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الخاصة ب​الحديدة​ غربي البلاد، يقابلها تعنت حوثي و مراوغة"، لافتًا إلى أن "اليمن لن تنتظر النتائج إلا ما نهاية".

وكشف تفاصيل المبادرة الأممية، قائلًا "هذه المبادرة واضحة للغاية وتتكون من 3 نقاط رئيسية، النقطة الأولى تتمثل في الانسحاب الكامل من الحديدة مقابل إحلال قوة من ​وزارة الداخلية اليمنية​ محل المليشيات الحوثية"، بحسب اليماني الذي يزور ​الإمارات​ حاليًا، النقطة الثانية تتعلق بتحويل موارد ميناء الحديدة إلى ​البنك المركزي​ في الحديدة تحت إشراف البنك المركزي للحكومة الشرعية في عدن وتعنى النقطة الثالثة بإدخال مراقبين من ​الأمم المتحدة​ للمساعدة في تحسين أداء الموانئ والتحقق من أنه لا يتم فيها انتهاك المادة 14 من قرار ​مجلس الأمن​ رقم 2216 الخاصة بإجراءات حظر توريد الأسلحة".