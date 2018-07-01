مسؤول حكومي يتوعد الحوثيين.. لن ننتظر طويلًا نتائج مبادرة المبعوث الأممي

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لفت وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إلى أن "مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الخاصة بالحديدة غربي البلاد، يقابلها تعنت حوثي و مراوغة"، لافتًا إلى أن "اليمن لن تنتظر النتائج إلا ما نهاية".
وكشف تفاصيل المبادرة الأممية، قائلًا "هذه المبادرة واضحة للغاية وتتكون من 3 نقاط رئيسية، النقطة الأولى تتمثل في الانسحاب الكامل من الحديدة مقابل إحلال قوة من وزارة الداخلية اليمنية محل المليشيات الحوثية"، بحسب اليماني الذي يزور الإمارات حاليًا، النقطة الثانية تتعلق بتحويل موارد ميناء الحديدة إلى البنك المركزي في الحديدة تحت إشراف البنك المركزي للحكومة الشرعية في عدن وتعنى النقطة الثالثة بإدخال مراقبين من الأمم المتحدة للمساعدة في تحسين أداء الموانئ والتحقق من أنه لا يتم فيها انتهاك المادة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216 الخاصة بإجراءات حظر توريد الأسلحة".