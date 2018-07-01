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التجمع اليمني للاصلاح

الدكتوراه للباحث سلطان الخراز من جامعة الحسن الثاني بالمغرب

الأربعاء 25 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- خاص
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حصل الباحث اليمني سلطان محمد الخراز على شهادة الدكتوراة بدرجة مشرف جدا لاطروحته في العلوم السياسية من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بالمملكة المغربية في موضوع( فاعلية وسائل الاتصال السياسي في الجمهورية اليمنية ،
دراسة تحليلية في ضؤ المتغيرات للفترة 2012- 2017.
وتهدف الدراسة التي تقدم بها الباحث إلى التعرف على مدى فاعلية وسائل الاتصال السياسي في الجمهورية اليمنية وذلك من خلال معرفة العلاقات الاتصالية في الجمهورية اليمنية، والتعرف على واقع الاتصال السياسي في اليمن قبل الانقلاب الحوثي وبعده، وتصور أداء الحكومات اليمنية لاهمية الاتصال السياسي قبل ثورة فبراير وبعدها،
وحاول البحث التعرف على تأثير القنوات الاتصالية في ضوء الأزمة الحالية، وهل تمكنت مؤسسات الدولة اليمنية المختلفة من إيصال رسالتها السياسية إلى الجمهور بكيفية جيدة.
وذلك من وجهات نظر الاعلاميين اليمنيين، الذين كانو هم العينة التي طبقت عليهم أداه الدراسة الميدانية.
وقد اشادة لجنة المناقشة والحكم من الاستاذة الأكاديميين باهمية موضوع البحث وقدرات الباحث وما يمتلكه من عزيمة وإصرار لإنجاز هذا البحث في فترة تاريخة هامة وظروف بالغة الصعوبة تمر بها اليمن .
وقد حضر المناقشة العلنية الملحق الثقافي بالسفارة اليمنية أ. عبدالحميد الصلوي وأعضاء من البعثة الدبلوماسية بالرباط، ومدير الشؤون المالية والإدارية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألسكو في الرباط أ. يحي منصر، وعدد من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بقضايا الاعلام.

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