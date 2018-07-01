مطربة عربية شهيرة تعلن عن موقفها من حجابها

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نفت أمل حجازي ، المغنية اللبنانية المعتزلة، أنباء تناقلتها بعض المواقع الإلكترونية عن خلعها الحجاب وعدوتها الى العمل الفنى مرة اخرى .
وكتبت حجازي عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة :" لا يمر يوماً لا أشكر الله به على نعمة الهداية، توضيح لكل المواقع وكل من قال إني خلعت الحجاب حجابي سر سعادتي " .
وتعبّر الفنانة المعتزلة عن فخرها بقرار ارتدائها الحجاب، بعدما أعلنت اعتزالها الفن، في سبتمبر الماضي ، قائلة :" أنا فخورة بهذا القرار ومقتنعة به ليس تعصباً أبداً لأنني بعيدة كل البعد عن التعصب الديني والطائفي وأحترم الأديان كلها وأعامل الأشخاص على أخلاقهم وعلى إنسانيتهم وليس على دينهم”.
والجدير بالذكر ، منذ أن اعتزلت حجازي الغناء توجهت للأناشيد الدينية، وحوّلت صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي إلى منبر يغلب عليه الطابع الديني، والدعوة إلى الهداية والصلاة، كما قامت بالاكتفاء بنشر صورها وهي بالحجاب فقط، فيما حذفت جميع صورها السابقة.