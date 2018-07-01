بوتين يعطي الضوء الأخضر لبناء أحد المشاريع العملاقة

الأربعاء 25 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلف بالنظر في مشروع بناء جسر عملاق جديد سيربط جزيرة ساخالين، التي تقع شرقي روسيا مع باقي أراضي البلاد.

وقال الرئيس بوتين: "أعرف أن مسألة بناء الجسر بين جزيرة ساخالين والبر الرئيسي كانت تناقش منذ عقود، ووفقا لرسائل مسؤولي الجزيرة فإن بناء الجسر كان دائما من أحلام سكان ساخالين الأصليين".

وأضاف الرئيس الروسي أن الجسر سيعطي للناس مزيدا من حرية التنقل، مؤكدا أن الحياة في ساخالين ستصبح أفضل مما كان قبل ذلك.

وذكر الرئيس بوتين أنه يفهم تماما أهمية المسألة بنسبة إلى سكان الجزيرة، مشددا على أنه يعتبر المشروع المذكور مهما للغاية لتنمية منطقة الشرق الأقصى الروسية.

ومن المتوقع أن تبلغ تكاليف مشروع بناء الجسر الجديد حوالي 252 مليار روبل (نحو 4 مليارات دولار). وفقا لتقديرات الخبراء فإن جسر ساخالين مع كل بنيتها التحتية اللازمة ستكون تكلفته أعلى بـ3.5 مرات من جسر القرم.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين افتتح جسر كيرتش الذي ربط شبه جزيرة القرم بروسيا في مايو الماضي، وهو أطول جسر في أوروبا.