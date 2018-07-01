لاعب عربي يزاحم رونالدو وميسي على قائمة أفضل لاعب بالعالم

الأربعاء 25 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 196

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، وشهدت تواجد المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.

ووفق بيان للفيفا، ضمت القائمة أيضا البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ومواطنه إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي، والثنائي الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

كما ضمت القائمة الكرواتي لوكا مودريتش المحترف في ريال مدريد، وزميله في الملكي، الفرنسي رافائيل فاران، وهاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي.

وخلال الفترة ما بين 24 يوليو/تموز الجاري و10 أغسطس/آب المقبل، سيجرى التصويت على اختيار الأفضل فى العالم من بين المرشحين العشرة بمشاركة قادة المنتخبات الوطنية ومدربيها وممثلين من وسائل إعلام وكذلك الجماهير.

وسيتم الإعلان عن الفائزين على هامش الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الدولي بلندن في 24 سبتمبر/أيلول المقبل.