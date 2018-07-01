شركات سعودية ترفض النقاب

الأربعاء 25 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أثارت إعلانات توظيف تشترط كشف وجه المرأة السعودية جدلا واسعا بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بين مؤيد للخطوة ورافض لها معتبرا أنها «انتكاسة» للعادات والتقاليد والقيم في المملكة.

ورغم عدم التأكد من صحة هذه الإعلانات، إلا أن الجدل حول فرضية النقاب والدعوات لخلعه تواصل لدرجة جعلت وسم «شركات ترفض النقاب»، يحتل المرتبة الأولى، بين الوسوم الأكثر تداولا في المملكة.

وقبل أيام، اشتكت سعوديات مما وصفنه بعراقيل توضع أمامهن، من قبل بعض الشركات المعلنة عن وظائف؛ حيث ذكرن أنه يتم قبول غير المنقبات بشكل فوري، حتى إن كن أقل تأهيلا وخبرة في التنظيم.

بيد أنه، في حينها، قالت مصادر سعودية مطلعة إن اشتراط إزالة الفتاة للنقاب من أجل قبولها في الوظيفة، يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة العمل، حسب صحيفة «سبق» المحلية.

وتباينت ردود المغردين؛ إذ اعتبر بعضهم أن الشركة لها الحق في اختيار ملابس العاملين بها، فيما شدد آخرون على أن الشركات ملزمة باحترام حق العاملين في اختيار ملابسهم، بينما استبعد البعض أن تكون مثل هذه الشركات موجودة في المملكة.