لماذا أحرق شيعة لبنان علم حزب الله

الأربعاء 25 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أحرق متظاهرون شيعة من بلدة الحمودي التابعة لمنطقة بريتال بمحافظة بعلبك الهرمل اللبنانية علما لحزب الله احتجاجا على ما وصفوه بـ"رفع الغطاء" عنهم لصالح تنفيذ الجيش اللبناني عمليات في البلدة لملاحقة مطلوبين بتهم سرقة سيارات وتجارة المخدرات.

وتداول لبنانيون تسجيلا مصورا على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر شبانا غاضبين وهم يحرقون علما لحزب الله ويطلقون هتافات منددة بالحزب وما اعتبروه "تخاذلا لقيادته بحقهم".

وقطع محتجون من القرية الطريق المتجهة من البقاع الشمالي باتجاه زحلة وبعلبك وسط تنديدات بحزب الله وقيادته، فيما قالت وسائل إعلام لبنانية إن حاجزا للجيش على الطريق الدولية في البقاع تعرض لإلقاء الحجارة.

واضطر مواطنون إلى سلوك طرق فرعية للوصول إلى منازلهم وقراهم، في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات وقطع مزيد من الطرقات في المنطقة.