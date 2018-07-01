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ديشان يتقدم المرشحين لجائزة افضل مدرب في العالم

الثلاثاء 24 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات
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تقدم الفرنسي ديدييه ديشان ،اليوم الثلاثاء24يوليو/تموز2018م، لائحة المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب، ضمن حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم المقرر في 24 سبتمبر المقبل في لندن.

 وقاد ديشان منتخب فرنسا في 15 يوليو الحالي لاحراز لقب كأس العالم في روسيا، للمرة الثانية في تاريخه بعد 1998.

 وضمت اللائحة فرنسيا آخر هو مدرب ريال مدريد الاسباني زين الدين زيدان الذي ترك الفريق الملكي بعد ان قاده للقب ثالث تواليا في مسابقة دوري ابطال اوروبا.

 كما ضمت اللائحة ماسيميليانو اليغري (يوفنتوس الايطالي)، ستانيسلاف تشيرتشيسوف (منتخب روسيا)، زلاتكو داليتش (منتخب كرواتيا)، الاسباني جوسيب غوارديولا (مانشستر سيتي الانكليزي)، الالماني يورغن كلوب (ليفربول الانكليزي)، الاسباني روبرتو مارتينيز (منتخب بلجيكا)، الارجنتيني دييغو سيميوني (اتلتيكو مدريد الاسباني)، غاريث ساوثغيت (منتخب انكلترا)، ارنستو فالفريدي (برشلونة الاسباني).

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