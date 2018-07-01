مواجهات شرسة في عدة جبهات بتعز

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اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الثلاثاء 24يوليو/تموز2018م، بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في جبهات ميدانية عدة غربي مدينة تعز.
وحسب موقع الجيش الوطني فإن اشتباكات متقطعة دارت بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية في محيط جبل العويد، ومناطق المضابي، والنبيع، ومنطقة النوبة بمديرية مقبنة.
وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية حسب ما ذكر موقع الجيش .
وفي الأحياء الغربية للمدينة دارت إشتباكات متقطعة بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية الإنقلابية تركزت في محيط تبة ياسين، ومواقع غربي جبل هان وفقا لما ذكر موقع الجيش.