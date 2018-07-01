نجاة مسؤول أمني من محاولة اغتيال #عاجل

الثلاثاء 24 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-مارب

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نجا مساء الليلة قائد شرطة البساتين في العاصمة المؤقتة من محاولة اغتيال فاشلة في مديرية البساتين.

حيث تعرض العقيد/ مصلح الذرحاني لمحاولة اغتيال أثناء قيامه بأحد لمهمام الامنية , كما أصيب في الحادث أحد مرافقيه .

وتعد عملية اغتيال الذرحاني هي الثانية خلال ساعات بعد استهداف أحد القيادات الأمنية في مديرية انماء صباح الثلاثاء.