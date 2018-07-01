نجاة مسؤول أمني من محاولة اغتيال #عاجل

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نجا مساء الليلة قائد شرطة البساتين في العاصمة المؤقتة من محاولة اغتيال فاشلة في مديرية البساتين.
حيث تعرض العقيد/ مصلح الذرحاني لمحاولة اغتيال أثناء قيامه بأحد لمهمام الامنية , كما أصيب في الحادث أحد مرافقيه .
وتعد عملية اغتيال الذرحاني هي الثانية خلال ساعات بعد استهداف أحد القيادات الأمنية في مديرية انماء صباح الثلاثاء.