قائد محور صعدة: الجيش يؤمن الخط الدولي الرابط بين صعدة ومديرية حرض

الثلاثاء 24 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أكد قائد محور صعدة، العميد الركن عبيد الأثله أن قوات الجيش الوطني من تأمين الخط الدولي الرابط بين محافظة صعدة ومديرية حرض التابعة لمحافظة حجة.

ونقل موقع الجيش الوطني عن العميد الأثلة قوله" إن الجيش الوطني بعد التحام الوحدات العسكرية بصعدة، تمكن من تأمين الخط الدولي الرابط بين محافظة صعدة، ومديرية حرض التابعة لمحافظة حجه، بعد معارك عنيفة مع المليشيا الإنقلابية"

وأضاف " قوات الجيش سيطرت على مناطق جديدة في كتاف، وباقم ونحن سنستمر في التقدم حتى جبال مران معقل زعيم المليشيا".

وأكد قائد محور صعدة " أن انتصارات كبيرة يحققها أبطال الجيش الوطني شمالي المحافظة، منذ انطلاق عملية تحريرها من مليشيا الحوثي الإنقلابية ضمن العملية العسكرية "قطع رأس الأفعى".

وأوضح العميد الأثله أن المليشيا الحوثية تعيش حالة من الخوف والانهيار، وأن هناك فرارا جماعيا لعناصرها، مشيراً إلى أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من تكبيد المليشيا الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.