آخر الاخبار

قوات الأمن تبطل عبوة ناسفة في حزم الجوف تصاعد الخلافات التجارية بين هوامير الاقتصاد الدولي توجيه رئاسي خاص بأحد محافظات الجنوب السعودية تتخذ قرارات جديدة بخصوص الإبل مأرب تعلن الحرب على عدة حشرات مؤذية للمجتمع إلى أين تتجه العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي؟ السعودية تقرر إبلاغ النساء بطلاقهن عبر تقنية حديثة تركيا تتأهب لاحتضان بطولة العالم لماذا يَهرَع ترامب ونِتنياهو لإنقاذ عَناصِر مُنظَّمة الخوذ البيضاء عاجل : أخطر منظمة دولية تنشط في مجال الحروب والأزمات في العالم تعلن اعترافها بالانقلاب والحوثيين

التجمع اليمني للاصلاح

قوات الأمن تبطل عبوة ناسفة في حزم الجوف

الثلاثاء 24 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 311

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف، اليوم الثلاثاء 24يوليو/تموز2018م، انها فككت عبوة ناسفة كانت في مزروعة في سوق مدينة الحزم عاصمة.

وذكر مصدر أمني أن العبوة تم كشفها بواسطة دورية امنية كانت تمشط الشوارع والأحياء بمدينة الحزم.

وأضاف المصدر أنه تم تفكيك العبوة على الفور، قبل أن تحيلها الى الجهات المختصة.

إقراء أيضاً
توجيه رئاسي خاص بأحد محافظات الجنوب
مأرب تعلن الحرب على عدة حشرات مؤذية للمجتمع
عاجل : أخطر منظمة دولية تنشط في مجال الحروب والأزمات في العالم تعلن اعترافها بالا
عاجل : التحالف يجبر طائرة على الهبوط بعد خرقها المجال الجوي لليمن
الشرعية ترفع حصة محافظة إب من مادة الغاز المنزلي وتحدد سعرا رسميا للاسطوانة
وسط معارك مشتعلة.. قوات الجيش تدحر المليشيا في عدة الجبهات بالبيضاء
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس