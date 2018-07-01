قوات الأمن تبطل عبوة ناسفة في حزم الجوف

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أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف، اليوم الثلاثاء 24يوليو/تموز2018م، انها فككت عبوة ناسفة كانت في مزروعة في سوق مدينة الحزم عاصمة.
وذكر مصدر أمني أن العبوة تم كشفها بواسطة دورية امنية كانت تمشط الشوارع والأحياء بمدينة الحزم.
وأضاف المصدر أنه تم تفكيك العبوة على الفور، قبل أن تحيلها الى الجهات المختصة.