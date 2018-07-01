توجيه رئاسي خاص بأحد محافظات الجنوب

الثلاثاء 24 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الرئيس عبدربه منصور هادي، وجه الثلاثاء، بتشكيل لجنة للاطلاع على اوضاع محافظة المهرة والتطورات الأخيرة التي تشهدها، وكذا البحث عن الاحتياجات الخدمية والتنموية والأمنية.

جاء ذلك خلال لقائه في مقر اقامته بعدن، شخصيات اجتماعية وعسكرية ومشايخ وأعيان من ابناء محافظة المهرة، وفي مقدمتهم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء اللواء محمد عبدالله كده وعضوي مجلس الشورى احمد محمد قحطان وتوكل سالم سالمين ،ورئيس المجلس الأعلى لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى عبدالله بن عيسى عفرار.

وحسب وكالة "سبأ"، فقد دعا الرئيس الى توحيد الصف وتسخير الامكانات والجهود لخدمة محافظتهم والابتعاد عن كل ما يمس وحدة النسيج الاجتماعي الذي تميزت به المهرة طوال مراحل تاريخها.