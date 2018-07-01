تصاعد الخلافات التجارية بين هوامير الاقتصاد الدولي توجيه رئاسي خاص بأحد محافظات الجنوب السعودية تتخذ قرارات جديدة بخصوص الإبل مأرب تعلن الحرب على عدة حشرات مؤذية للمجتمع إلى أين تتجه العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي؟ السعودية تقرر إبلاغ النساء بطلاقهن عبر تقنية حديثة تركيا تتأهب لاحتضان بطولة العالم لماذا يَهرَع ترامب ونِتنياهو لإنقاذ عَناصِر مُنظَّمة الخوذ البيضاء عاجل : أخطر منظمة دولية تنشط في مجال الحروب والأزمات في العالم تعلن اعترافها بالانقلاب والحوثيين عاجل : التحالف يجبر طائرة على الهبوط بعد خرقها المجال الجوي لليمن
ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الرئيس عبدربه منصور هادي، وجه الثلاثاء، بتشكيل لجنة للاطلاع على اوضاع محافظة المهرة والتطورات الأخيرة التي تشهدها، وكذا البحث عن الاحتياجات الخدمية والتنموية والأمنية.
جاء ذلك خلال لقائه في مقر اقامته بعدن، شخصيات اجتماعية وعسكرية ومشايخ وأعيان من ابناء محافظة المهرة، وفي مقدمتهم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء اللواء محمد عبدالله كده وعضوي مجلس الشورى احمد محمد قحطان وتوكل سالم سالمين ،ورئيس المجلس الأعلى لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى عبدالله بن عيسى عفرار.
وحسب وكالة "سبأ"، فقد دعا الرئيس الى توحيد الصف وتسخير الامكانات والجهود لخدمة محافظتهم والابتعاد عن كل ما يمس وحدة النسيج الاجتماعي الذي تميزت به المهرة طوال مراحل تاريخها.