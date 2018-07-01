السعودية تتخذ قرارات جديدة بخصوص الإبل

الثلاثاء 24 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية عمليات التجميل للإبل وباقي الحيوانات الأخرى، بدون مسوغ طبي.

وشمل الحظر ثلاث ممارسات قاسية تجاه الحيوانات الأليفة بشكل نهائي، بينها حقن المواد التجميلية البشرية في الحيوانات وخصوصًا الإبل، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وشمل قرار المنع، قص ذيول الحيوانات أو آذانها، وصبغها أو تلوينها، بالإضافة إلى حقنها بالمنشطات ونزع مخالبها وقرونها وخصيها بمواد كيميائية، إلا إذا كان هناك مبررا طبيا لذلك.

وجاء القرار بعد الكشف عن قيام أصحاب هذه الحيوانات في المملكة بالاستعانة بمختصين وأطباء تجميل بيطريين، لإجراء عمليات تجميل لإبلهم؛ بهدف الفوز في مسابقات «المزايين» المشهورة في السعودية ودول الخليج العربي.