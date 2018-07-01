تصاعد الخلافات التجارية بين هوامير الاقتصاد الدولي توجيه رئاسي خاص بأحد محافظات الجنوب السعودية تتخذ قرارات جديدة بخصوص الإبل مأرب تعلن الحرب على عدة حشرات مؤذية للمجتمع إلى أين تتجه العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي؟ السعودية تقرر إبلاغ النساء بطلاقهن عبر تقنية حديثة تركيا تتأهب لاحتضان بطولة العالم لماذا يَهرَع ترامب ونِتنياهو لإنقاذ عَناصِر مُنظَّمة الخوذ البيضاء عاجل : أخطر منظمة دولية تنشط في مجال الحروب والأزمات في العالم تعلن اعترافها بالانقلاب والحوثيين عاجل : التحالف يجبر طائرة على الهبوط بعد خرقها المجال الجوي لليمن
حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية عمليات التجميل للإبل وباقي الحيوانات الأخرى، بدون مسوغ طبي.
وشمل الحظر ثلاث ممارسات قاسية تجاه الحيوانات الأليفة بشكل نهائي، بينها حقن المواد التجميلية البشرية في الحيوانات وخصوصًا الإبل، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».
وشمل قرار المنع، قص ذيول الحيوانات أو آذانها، وصبغها أو تلوينها، بالإضافة إلى حقنها بالمنشطات ونزع مخالبها وقرونها وخصيها بمواد كيميائية، إلا إذا كان هناك مبررا طبيا لذلك.
وجاء القرار بعد الكشف عن قيام أصحاب هذه الحيوانات في المملكة بالاستعانة بمختصين وأطباء تجميل بيطريين، لإجراء عمليات تجميل لإبلهم؛ بهدف الفوز في مسابقات «المزايين» المشهورة في السعودية ودول الخليج العربي.