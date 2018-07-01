مأرب تعلن الحرب على عدة حشرات مؤذية للمجتمع

الثلاثاء 24 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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تتواصل لليوم الثاني على التوالي حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك بمديريتي الوادي ومدينة مأرب ؛ التي ينفذها مكتب الصحة بالمحافظة بالتعاون مع جمعية الإصلاح الإجتماعي الخيرية CSSW.

وأكد الدكتور عبدالعزيز الشدادي مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة أن الحملة تأتي ضمن الإجراءات التي اتخذها المكتب في مواجهة حمى الضنك والحد من انتشارها.

وأشار خلال تدشين الحلملة التي بدأت يوم أمس الأحد إلى أن المكتب اتخذ عدداً من الإجراءات والخطوات لمكافحة انتشار حمى الضنك، منها حملة التوعية الميدانية بطرق وآليات مكافحة حمى الضنك في مدينة حصون آل جلال بمديرية الوادي استهدفت 4 ألف مواطن ومواطنة.

وأكد أن المكتب وضمن إجراءات مكافحة حمى الضنك قام بإرسال الأدويةوالمحاليل الوريديه الخاصة بعلاج الحالات المصابة بالحمى.

وتشمل حملة الرش الضبابي في مديرية مدينة حصون آل جلال ومنطقة الحزمة ومحطة بن معيلي في مديرية الوادي إضافة إلى مديرية المدنية.

وأعرب مدير مكتب الصحة عن شكره لجمعية إلاصلاح الاجتماعي الخيرية لتعاونها مع المكتب في تنفيذ هذه الحملة. داعياً المنظمات الدولية والمحلية لتقديم الدعم اللازم للمحافظة لمواجهة الأمراض والاوبئة.

ومن المقرر أن تستمر الحملة التي انطلقت أمس الأحد لمدة عشرةأيام في مديرتي الوادي والمدينة.

حضر التدشين أحمد العبادي مدير الرعاية الصحية، ومنسق مشروع الملاريا عبدالله بليم، وسالم بن جلال مدير الصحة بمديرية الوادي.