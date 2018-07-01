السعودية تقرر إبلاغ النساء بطلاقهن عبر تقنية حديثة

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أصدر وزير العدل السعودي «وليد الصمعاني» توجيها يقضي بتفعيل خاصية إشعار المرأة فور صدور صك طلاقها من المحكمة عبر الرسائل النصية للهاتف الجوال الموثق لدى مركز المعلومات الوطني؛ وذلك لحفظ حقوق النساء ومراعاة لحالهن.
ووفقا لـ«وكالة الأنباء السعودية» الرسمية (واس)، فقد جاءت خطوة تفعيل إشعار الطلاق برسالة SMS؛ بعد ورود حالات من نساء يشتكين من عدم معرفتهن بصدور صكوك طلاق بحقهن.
وكانت المحاكم السعودية تبلغ النساء المطلقات بإرسال صكوك طلاقهن إلى مقر إقامة المرأة وفقا للعناوين المتوفرة لدى المحكمة، إلا أن توجيه الوزير جاء لزيادة ضمان معرفة المرأة بطلاقها.