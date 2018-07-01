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التجمع اليمني للاصلاح

الشرعية ترفع حصة محافظة إب من مادة الغاز المنزلي وتحدد سعرا رسميا للاسطوانة

الثلاثاء 24 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص
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قالت غرفة العمليات المشتركة الخاصة بمادة الغاز المنزلي في محافظة إب (وسط اليمن ) انها رفعت حصة المحافظة الى 6 مقطورات يوميا، وحددت سعر رسميا للاسطوانة الواحدة.

واشارت غرفة العمليات المشتركة (شكلتها الشرعية لانهاء ازمة الغاز في إب) والتي تتخذ من مأرب مقرا لها الى تواصل عملها في توفير 5 مقطورات غاز بشكل يومي منذ أشهر وبيعة بالسعر المحدد 2000ريال.

وبشرت في بيان جديد - وصل مأرب برس - المواطنين بارتفاع حصة إب الى 6 مقطورات يوميا من قبل شركة صافر للتخفيف على المواطنين.

واوضحت بأن ذلك ياتي بتوجيهات من الحكومة الشرعية ، بعد أن وصل سعر الاسطوانة الواحدة في السوق السوداء الى 9 ألف ريال في المحافظة ، قبل أن يبادر المحافظ عبدالوهاب الوائلي بمتابعة شركة الغاز واستخراج التوجيهات الحكومية لضمان وصول الغاز بسعر معقول للمواطنين . 

ونشرت غرفة العمليات ارقاما مخصصة للإبلاغ عن أية حالة بيع للغاز تتجاوز سعرها المحدد 2000ريال في عموم مديريات إب كرقابة مجتمعية .

وشهدت محافظة إب ازمة خانقة في مادة الغاز المنزلي افتعلها الحوثيون خلال الاشهر الماضية، قبل ان تتدخل السلطة المحلية الشرعية وتنجح في انهاء الازمة.

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