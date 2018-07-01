الشرعية ترفع حصة محافظة إب من مادة الغاز المنزلي وتحدد سعرا رسميا للاسطوانة كويتية تثير الجدل بموقفها المثير حول تحسين ظروف شغالات المنازل وسط معارك مشتعلة.. قوات الجيش تدحر المليشيا في عدة الجبهات بالبيضاء صلاح يعلق على صورته بـاللمايو في جزر المالديف هذا ما طلبته تل أبيب من موسكو لكبح وجود إيران بسوريا علماء يمنيون شباب يبرزون وبقوة في مؤتمر دولي تشارك فيه 27 دولة في العالم حول تكنولوجيا المعلومات بماليزيا - تفاصيل الابداع قرعة الليغا الإسبانية لكرة القدم شقيق عبدالملك الحوثي يزور «محافظة إب» في «مهمتين خطيرتين» - الكشف عن تفاصيلهما عدن.. عاصمة الاغتيالات والموت للعلماء ورجال الدولة 400 عميلة اغتيال تصمت عنها أجهزة الامن وتتجاهلها الدولة – الملف الأسود بسبب «ساري».. غرفة خاصة بملعب تشيلسي للتدخين
اندلعت معارك عنيفة، اليوم الثلاثاء 24يوليو/تموز2018م، بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في مديريتي ناطع ونعمان بمحافظة البيضاء(وسط اليمن)
ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية ان معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية في مديرية نعمان عقب هجوم شنته المليشيا على مواقع قوات الجيش الوطني في عقبة القنذع.
وأكدت المصادر ان قوات الجيش أجبرت المليشيا خلال المعارك التي استمرت لساعات على التراجع والفرار .
في غضون ذلك أفشلت قوات الجيش الوطني هجوما مماثلا للمليشيا الحوثية على موقع الحمراء، المطل على وادي إعشار، بمديرية ناطع.