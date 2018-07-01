وسط معارك مشتعلة.. قوات الجيش تدحر المليشيا في عدة الجبهات بالبيضاء

الثلاثاء 24 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- متابعات

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اندلعت معارك عنيفة، اليوم الثلاثاء 24يوليو/تموز2018م، بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في مديريتي ناطع ونعمان بمحافظة البيضاء(وسط اليمن)

ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية ان معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية في مديرية نعمان عقب هجوم شنته المليشيا على مواقع قوات الجيش الوطني في عقبة القنذع.

وأكدت المصادر ان قوات الجيش أجبرت المليشيا خلال المعارك التي استمرت لساعات على التراجع والفرار .

في غضون ذلك أفشلت قوات الجيش الوطني هجوما مماثلا للمليشيا الحوثية على موقع الحمراء، المطل على وادي إعشار، بمديرية ناطع.