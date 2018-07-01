صلاح يعلق على صورته بـاللمايو في جزر المالديف

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علق النجم الدولي المصري محمد صلاح، على الجدل الذي أثارته صورته بملابس السباحة "المايو" خلال قضائه إجازة الصيف بجزر المالديف قبل أيام.
وقال "صلاح" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "وفجأة الشعب قرر يصيف والصور كلها تنزل من على البحر.. لا وبالمايوه".
ورد نجم أرسنال الإنجليزي اللاعب المصري محمد النني قائلا: "مفيش حد كان بـflamingo float أو "بطة" في الصور قدامك؟".
ليرد صلاح ساخرا: "وجبت ترجمة البطة منين يا حنين؟".. ليجيب "النني": "أبعتلك لينك جوجل ترانسليت اللي بتسخدمه؟".
وقضى صلاح إجازته الصيفية على سواحل جزر المالديف، وقام بمشاركة متابعيه لعدد من الصور التي قام بتحميلها على صفحته الخاصة.
وذهب صلاح إلى إجازته الصيفية بعد خروج المنتخب المصري من نهائيات كأس العالم في الدور الأول.
ويتواجد صلاح حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية رفقة فريقه ليفربول الإنجليزي الذي يستعد لمنافسات الموسم المقبل.