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قرعة الليغا الإسبانية لكرة القدم

الثلاثاء 24 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات
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أجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرعة مباريات الدوري المحلي للموسم الجديد (2018-2019)، بحضور رئيس الاتحاد لويس روبياليس.

وستنطلق مباريات الجولة الأولى لليغا، في 19 أغسطس المقبل، ويستهل فريق برشلونة حملة الدفاع عن لقب بطل الدوري، بمواجهة ضيفه ديبورتيفو ألافيس.

بينما يستضيف غريمه التقليدي ريال مدريد، فريق خيتافي، في حين يحل القطب الكروي الآخر للعاصمة مدريد أتلتيكو ضيفا على فريق فالنسيا.

وفيما يلي جدول مباريات الجولة الأولى من الليغا الإسبانية:

  • أتلتيك بيلباو – ليغانيس
  • ريال بيتيس – ليفانتي
  • سيلتا فيغو – إسبانيول
  • إيبار – هويسكا
  • جيرونا – بلد الوليد
  • رايو فاليكانو – إشبيلية
  • برشلونة – ديبورتيفو ألافيس
  • ريال مدريد – خيتافي
  • فالنسيا – مدريد أتلتيكو
  • فياريال – ريال سوسيداد.
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