شقيق عبدالملك الحوثي يزور «محافظة إب» في «مهمتين خطيرتين» - الكشف عن تفاصيلهما

الثلاثاء 24 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر مطلعة في محافظة إب (وسط اليمن) عن تحركات مريبة لشقيق عبدالملك الحوثي، الذي يتواجد حاليا في المحافظة في مهمتين خطيرتين.

وقالت المصادر لموقع مأرب برس ان « يحيى الحوثي المعين وزيرا للتعليم في حكومة الانقلاب غير المعترف بها ،وصل محافظة إب للاشراف على بدء الحوثيين فرض ما اسموه (ضريبة الخمس) ، اضافة الى التغرير بأبناء المحافظة من الاطفال وطلاب المدارس للزج بهم في الجبهات».

وتزامن مع زيارة يحيى الحوثي الى إب شروع المليشيات في تطبيق ضريبة الخمس بمدينة إب وتحديدا على محلات الذهب والمجوهرات، الذي اضطر عددا من مالكيها الى اغلاقها لليوم الثاني على التوالي .

وبحسب المصادر فإن مليشيات الحوثي فرضت مبلغ مليون وثلاثمائة ألف ريال عن كل كيلو جرام ذهب تدفع كضريبة خمس.

وكانت المليشيات قد أجبرت مجموعة برلمانية مختطفة لديهم بصنعاء بما فيهم يحي الراعي قبل أشهر ،على إقرار ضريبة الخمس في جلسة غير قانونية.

وحول المهة الاخرى للوزير الانقلابي ،اشارت المصارد ان « يحيى الحوثي عقد عدة لقاءات مع قيادات تروبوية بحضور قيادة السلطة المحلية غير الشرعية،بهدف الدفع بطلاب المدارس الى الجبهات ، للقتال في صفوفهم.

ولاقت الاجراءات الحوثية تلك ، غضب واستياء واسعين من ابناء المحافظة ،حيث يرون فيما يسمى «ضريبة الخمس» نهب ولصوصية ممنهجة تحاول المليشيات فرضها باسم القانون ،كما يرفضون الدفع بابنائهم الى الجبهات في حروب الحوثي العبثية.