بسبب «ساري».. غرفة خاصة بملعب تشيلسي للتدخين

الثلاثاء 24 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تبحث إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، عن إيجاد حل لمشكلة الارتباط الشديد بين مدرب فريقها الجديد، الإيطالي «ماوريسيو ساري» والتدخين، حتى خلال إقامة المباريات.

وكان تشيلسي قد تعاقد مع الإيطالي «ساري» خلفاً لمواطنه «أنطونيو كونتي»، الذي تمت إقالته بعد موسمين قاد فيهم البلوز للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويشتهر «ساري» بأنه مدخن شره جداً وفقاً لكثير من أصدقائه، وأن قضاء مباراة بأكملها دون تدخين سيكون أمراً صعباً له، وحسب ما تم نقله من صحيفة «ميرور سبورت»، فإن المدرب الإيطالي يدخن 80 سيجارة يومياً.

وتمنع قوانين بريطانيا، منذ 2006، التدخين في أماكن العمل والأماكن المغلقة وامتد ذلك إلى ملاعب كرة القدم ومدرجاتها.

ويدرس تشيلسي فكرة توفير بيئة مناسبة لمدربه الإيطالي، ولهذا تفكر إدارة النادي ببناء غرفة تدخين خاصة لساري داخل ملعب «ستامفورد بريدج» الخاص بالنادي الأزرق.

وكان نادي لايبزغ الألماني أول من فعل ذلك للمدرب الإيطالي عندما كان في نابولي، وحينها قام ببناء غرفة مؤقتة خاصة به للتدخين في غرف تبديل الملابس قبل مواجهتهما في بطولة الدوري الأوربي الموسم الماضي.

ولم يسبق لـ«ساري» البالغ من العمر 59 عاماً، العمل خارج إيطاليا التي لا تمنع للتدخين داخل الملاعب، وذلك على الرغم من بداية مسيرته التدريبية عام 2000، حيث تولى تدريب 12 نادياً إيطالياً، أبرزهم نابولي وإيمبولي، ولم يحقق أي بطولة.