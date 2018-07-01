22 قناة فضائية يمنية و و37 إذاعة محلية و22 صحيفة تفاصيل مؤلمة عن واقع الاعلام اليمني في زمن الانتكاسة

الثلاثاء 24 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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كان موقع «مأرب برس» الاخباري ، من اوائل المواقع الاخبارية التي قام الحوثيون بحجبها ، بعد انقلابهم المشئوم في 21 سبتمر من العام 2014م.

في هذا الصدد أظهرت دراسة مسحية حديثة أعدها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ، أن حرية الإعلام في اليمن شهدت انتكاسة كبيرة منذ اقتحام جماعة الحوثي للعاصمة صنعاء نهاية ٢٠١٤ ومهاجمة عدد من وسائل الاعلام وما تلاها من انتهاكات تورطت فيها جميع الأطراف، مشيرا الى اعادة فتح 20 وسيلة اعلامية بعد إغلاقها في حين لا تزال 15 وسيلة اعلامية اخرى متوقفة منذ نهاية العام 2014 .

ورصدت الدراسة 22 قناة فضائية يمنية حكومية وخاصة وحزبية حتى نهاية العام 2017 ، منها 18 قناة تبث من خارج الأراضي اليمنية ، و8 قنوات تبث من داخل اليمن وهي قنوات حكومية استخدمها الحوثيين لصالحهم.

و اكد رئيس المركز مصطفى نصر بان الدراسة تعد الثانية للمشهد الإعلامي في اليمن التي يصدرها المركز ، حيث تهدف الى قراءة وضع وسائل الإعلام اليمنية في ظل الحرب ، وتشخيص مستوى تأثير الحرب على وسائل الإعلام ، وعمل مقارنة بين وضع الاعلام الراهن وماقبل عام 2014 .

واضاف نصر "منذ نهاية العام 2014 شهد الإعلام اليمني تقلبات واسعة لوسائل الإعلام فقد أغلقت عدد كبير من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة" .

وقالت الدراسة ان وسائل الإعلام النشطة حتى نهاية العام 2017 وصلت الى258 وسيلة إعلامية مانسبتة 68% مواقع اخبارية ، و 14% اذاعات محلية ، و 8%مطبوعات ( صحف ) ، و8% قنوات فضائية .

وأكدت الدراسة وجود 37 اذاعة محلية تعمل في اليمن ، منها 9 اذاعات تتبع السلطات الحكومية و28 اذاعة تتبع جهات ومؤسسات خاصة ، 5 منها اعيد تشغيلها بعد توقفها في نهاية العام 2014 ، في حين 21 اذاعة محلية تم افتتاحها بعد احداث سبتمبر من العام 2014 .

وتوزع البث الإذاعي على 8 محافظات يمنية ، تمثلت محافظة حضرموت وصنعاء اكثر الاماكن تتواجد الإذاعات المحلية بنسبة 70% فيهما توزعت بقية الإذاعات مابين محافظة إب وتعز والجوف ومارب والحديدة وعدن .

فيما شهدت المواقع الاخبارية الإلكترونية انتشار واسعا مقارنة بالوسائل الاعلامية الأخرى مابعد أحداث سبتمبر 2014 ، فقد أشارت الدراسة إلى وجود 177 موقع اخباري ، منها 34% تم انشائها خلآل الثلاث السنوات الماضية ، في حين أن 37% من المواقع النشطة محجوبة من قبل السلطات التابعة لجماعة الحوثي .

وشهدت الصحف الورقية والمجلات انتكاسة كبيرة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي ، فقد توقفت 13 صحيفة ومجلة ورقية عن الصدور ، في الوقت الذي شهدت مدينتي عدن ومارب انتعاش في إصدار الصحف.