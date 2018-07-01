تعرف على مهر ابنة اوباما الذي قدم لها في هاذه الدوله

الثلاثاء 24 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تقدم شاب كيني للزواج من «ماليا» ابنة الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما»، عارضا مهرا قيمته 500 بقرة.

ووثق تقرير مصور، تداولته وسائل إعلام كينية الأسبوع الماضي، انطلاق الشاب «جيف أولي كايشاو»، الذي ينحدر من أصول قبيلة الماساي، في رحلة إلى العاصمة الكينية (نيروبي)، كي يتقدم لخطبة ابنة «أوباما»، البالغة من العمر 20 عاما.

ويظهر الفيديو لحظة وصول الشاب «جيف أولي كايشاو» إلى «نيروبي» مصطحبا معه عددا من الأصدقاء وأقاربه، الذين ارتدوا الملابس التقليدية، واصطحبوا معهم الأبقار الذي جاء بها «كايشاو» لتقديمها كمهر والتعبير بها عن حبه لابنة «أوباما»، التي كانت في زيارة لعاصمة كينيا.

وتنحدر عائلة «أوباما» من أصل كيني يعود إلى جده «حسين أونيانغو أوباما»، الذي ولد في مدينة «كيندو باي» عام 1895م واعتنق الإسلام، متخذا لنفسه اسم «حسين».