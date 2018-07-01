بمرور 10 سنوات.. هذا ما قدمه «ميسي» بقميص العظماء في برشلونة

الثلاثاء 24 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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احتفل نادي برشلونة الإسباني، بمناسبة مرور 10 سنوات على ارتداء نجم فريقه الأول لكرة القدم، الأسطورة الأرجنتيني «ليونيل ميسي»، للقميص رقم «10»، خلفاً للنجم البرازيلي «رونالدينيو».

ونشر برشلونة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، تقرير رصد فيه ما قدمه «ميسي» بالقميص رقم «10»، أوضح أن «ميسي» خاض 527 مباراة بهذا القميص، أحرز خلالها 510 أهداف، وقدم لزملائه 192 تمريرة حاسمة.

وكانت المرة الأولى، التي تسلم فيها النجم الأرجنتيني الراية لارتداء قميص العظماء رقم «10» عبر تاريخ النادي الكتالوني، في 24 يوليو/تموز 2008، خلال مباراة ودية أمام هيبرنيان الأسكتلندي.

وأضاف البلوغرانا، أن المدير الفني في هذه المباراة كان مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، «بيب غوارديولا»، فاز البارسا خلالها بسداسية نظيفة، وشهدت الهدف الأول للبرغوث الأرجنتيني بالقميص رقم «10».

وتوج «ميسي» مع القميص «10» بـ27 بطولة، حيث فاز بالدوري الإسباني (7مرات)، كأس ملك إسبانيا (6 مرات)، كأس السوبر الإسباني (5 مرات)، دوري أبطال أوروبا (3 مرات)، كأس السوبر الأوروبي (3 مرات)، كأس العالم للأندية (3 مرات)، كما فاز بجائزة «الكرة الذهبية» كأفضل لاعب في العالم (5 مرات)، وجائزة «الحذاء الذهبي» كأفضل هداف في أوروبا (5 مرات).

واستعرض برشلونة في تقريره، الأهداف التي أحرزها «ميسي» بالقميص رقم «10» في كل موسم، وجاءت على النحو التالي: