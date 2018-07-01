انطلاق بطولة «الحباري» لتنس الميدان بمشاركة 170 لاعب ولاعبة

الثلاثاء 24 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- علي الدبعي

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انطلقت اليوم الثلاثاء 24 يوليو / تموز2018م على مجمع ملاعب تنس الميدان بصنعاء منافسات بطولة الحباري الثالثة لتنس الميدان.

وتنظم البطولة على مدى خمسة ايام بدعم ورعاية من مجموعة الحباري التجارية بمشاركة 170 لاعب ولاعبة موزعين على تسع فئات عمرية هي البراعم والناشئين والكبار والرواد والفتيات وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة حركيا ( رجال – سيدات ) اضافة الى مؤسسة الرحمة .

وتشهد البطولة منافسات قوية بين اللاعبين من حيث الاستعداد الجيد من قبل المشاركين.

وجاءت نتائج صباح اليوم على النحو التالي :

فىة البراعم

فاز اللاعب ايهم لطف على اللاعب مأمون الإرياني فوز اللاعب يوسف سلامه على اللاعب سلمان العمودي فوز اللاعب احمد خالد على اللاعب ايمن السفياني فوز اللاعب محمد فيصل البصلاني على اللاعب فارس سلامه فوز اللاعب نزار العبسي على اللاعب تومي الكميم

فئة الناشئين :

فوز اللاعب خليل سلام على اللاعب محمد مزود فوز اللاعب بشار البصلاني على اللاعب مجدي العابد فوز اللاعب انس المسمري على اللاعب نصير البصلاني فوز اللاعب عاصم العريقي على اللاعب ايمن زبارة فوز اللاعب الياس المدحجي على اللاعب اياد المدحجي

فئة الفتيات:

فوز اللاعبه لميس الكميم على اللاعبه مريم الحمادي فوز اللاعبه سماء القرشي على اللاعبه سلمى السريحي فوز اللاعبه زهرة حجر على اللاعبه ود القريشي فوز اللاعبة علا ناشر على اللاعبه ريتا البناء فوز اللاعبه فله على اللاعبه يمنى العاقل فوز اللاعبه ماريا الملصي على اللاعبه ديانا

وتتواصل عصر اليوم منافسات الادوار الاولى والتي على ضوئها ستحدد هوية المتاهلين الى دور الثمانية.