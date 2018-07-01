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التجمع اليمني للاصلاح

«فيفا» يعلن أسماء 11 مرشحاً للمنافسة على جائزة أفضل مدرب

الثلاثاء 24 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن قائمة أفضل 11 مدرباً، والمرشحين لجائزة «الأفضل» أو «THE BEST»، التي تمنح سنوياً لأفضل مدرب في العالم.

وجاءت هذه الاختيارات بناء على أداء المدربين في الفترة من 3 يوليو 2017 وحتى 15 يوليو من عام 2018، وضمت القائمة كل من:

  • الإيطالي «ماسيمليانو أليجري» مدرب يوفنتوس الإيطالي، والذي قاده للفوز ببطولة الدوري والكأس للموسم المنصرم وكذلك التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
  • الروسي «ستانيسلاف تشيرشيسوف»، مدرب منتخب روسيا، والذي نجح في قيادته للتواجد في ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعدما ودع مونديال 2018 ضد كرواتيا بركلات الترجيح.
  • الكرواتي «زلاتكو داليتش»، مدرب منتخب كرواتيا، الذي نجح في تحقيق أكبر إنجاز في تاريخ بلاده بعد الحصول على المركز الثاني في كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بعدما خسر في النهائي من فرنسا بنتيجة 4-2.
  • الفرنسي «ديديه ديشامب»، مدرب منتخب فرنسا، والذي حقق إنجازا تاريخيا بعد الفوز بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخ فرنسا بعد الفوز ضد كرواتيا.
  • الإسباني «بيب غوارديولا»، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي قاد فريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز كما قاده للفوز بكأس الرابطة، وربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
  • الألماني «يورجن كلوب»، مدرب ليفربول الإنجليزي، قاد الريدز لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر من ريال مدريد بنتيجة 3-1.
  • الإسباني «روبيرتو مارتينيز» مدرب منتخب بلجيكا، والذي حصد المركز الثالث في كأس العالم 2018 بروسيا بعد الفوز ضد إنجلترا بنتيجة 2-0 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
  • الأرجنتيني «دييغو سيميوني»، مدرب نادي أتليتكو مدريد الأرجنتيني قاده لوصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني كما حصد لقب الدوري الأوروبي.
  • الإنجليزي «جاريث ساوثجيت»، مدرب منتخب إنجلترا، وقد نجح في قيادة منتخب إنجلترا لتحقيق المركز الرابع في مونديال 2018 بروسيا.
  • الإسباني «إرنستو فالفيردي»، مدرب نادي برشلونة، نجح في موسمه الأول مع العملاق الكتالوني في الفوز بلقب الدوري والكأس.
  • الفرنسي «زين الدين زيدان»، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، مدرب النادي الملكي قاد فريقه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي للمرة الـ13 في تاريخ النادي.
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