وزير التخطيط والتعاون الدولي يقتل فرحة موظفي اليمن ... بهذا الخبر «أيقونة الثورة» ومن أوائل المعتقلات في سجون الاسد - من هي «مي سكاف» التي اغضبت انصار بشار حتى بعد موتها؟ دراسة تلخص «واقع الاعلام اليمني» وكيف تسبب انقلاب الحوثي في حدوث «الانتكاسة» تعرف على مهر ابنة اوباما الذي قدم لها في هاذه الدوله بمرور 10 سنوات.. هذا ما قدمه «ميسي» بقميص العظماء في برشلونة «فيفا» يعلن أسماء 11 مرشحاً للمنافسة على جائزة أفضل مدرب العملة المحلية تنهار وتسجل «تراجعا غير مسبوقا» ونقابة الصرافين تعلن «الإضراب» - سعر صرف الدولار نجاح عسكري نوعي للقوات الاماراتية في اليمن من يحكم عدن؟ الأرقام تكشف عن «استحواذ مؤتمري حراكي واقصاء حزب الاصلاح» الكشف عن الجهة المعرقلة لانعقاد البرلمان في عدن ومخاوف تتعلق بالأعضاء
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن قائمة أفضل 11 مدرباً، والمرشحين لجائزة «الأفضل» أو «THE BEST»، التي تمنح سنوياً لأفضل مدرب في العالم.
وجاءت هذه الاختيارات بناء على أداء المدربين في الفترة من 3 يوليو 2017 وحتى 15 يوليو من عام 2018، وضمت القائمة كل من: