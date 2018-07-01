«فيفا» يعلن أسماء 11 مرشحاً للمنافسة على جائزة أفضل مدرب

الثلاثاء 24 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن قائمة أفضل 11 مدرباً، والمرشحين لجائزة «الأفضل» أو «THE BEST»، التي تمنح سنوياً لأفضل مدرب في العالم.

وجاءت هذه الاختيارات بناء على أداء المدربين في الفترة من 3 يوليو 2017 وحتى 15 يوليو من عام 2018، وضمت القائمة كل من: