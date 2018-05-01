العملة المحلية تنهار وتسجل «تراجعا غير مسبوقا» ونقابة الصرافين تعلن «الإضراب» - سعر صرف الدولار

الثلاثاء 24 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 1428

بدأت في عدن اليوم الثلاثاء 24يوليو/تموز / 2018م ، محال صرافة اضرابا مؤقتا، وذلك احتجاجا على التراجع الكبير في قيمة العملة المحلية امام العملات الاجنبية.

ودعت نقابة الصرافين بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، إلى إضراب مؤقت يبدأ صباح اليوم الثلاثاء وذلك عقب الانهيار المتسارع للعملة المحلية مقابل العملات الاجنبية.

وبحسب بيان صادر عن النقابة - اطلع عليه مأرب برس، فإن الإضراب بدأ عند الثامنة صباحاً وحتى الواحدة مساءاً، على أن تعقد إدارة البنك المركزي في ساعات الصباح اجتماعاً مع ملاك المصارف لتدارك ما آلت إليه العملة من إنهيار جديد.

وقالت النقابة بأنها ستصدر بيان آخر بعد الانتهاء من اجتماع البنك المركزي.

ومن يومين شهدت اسعار الصرف ارتفاعا غير مسبوق ، حيث وصلت قيمة الدولار الواحد الى اكثر من 510 ريال يمني.

واليوم شهدت سعر صرف الدولار في محافظات خاضعة للحوثيين تفاوتا ، حيث وصلت الى ما بين (503 -505) .

وحتى الان تبدو الحكومة الشرعية عاجزة عن انقاذ العملة من الانهيار والتراجع المخيف في قيمتها.