ريال مدريد سيدفع 250 مليون لتعويض رحيل رونالدو أول محافظة يمنية تعلن تصدير النفط حزب الإصلاح في عدن يخرج عن صمته ويقصف بهدوء خصومه ومن يحملونه مسئولية الفشل هل تنجح جهود غريفيث باقناع الحوثيين الانسحاب من الحديدة ؟ تراشق ناري بين ترامب وروحاني.. المواجهة إلى أين؟ ورقة الحكومة اليمنية لوقف تدخلات حزب الله في صنعاء: تصعيد جديد ضد حلفاء إيران تجنيد الأطفال في حرب اليمن.. القنابل الموقوتة تعسفات حوثية بحقّ حجاج اليمن قوات الشرعية تحرز تقدمات هامة غربي تعز المؤتمر الدولي الثالث لتكنولوجيا المعلومات يدشن اعماله في ماليزيا بمشاركة 25 باحثاً يمنياً
ما زال فريق ريال مدريد حتى الآن لم يستطع التعاقد مع أي نجم كبير، يمكن أن يعوض الفراغ الذي خلفه رحيل أسطورة الفريق، الأيقونةكريستيانو رونالدو الى يوفنتوس في الميركاتو الصيفيّ الحاليّ.
فبعد فشل الإدارة المدريدية في التعاقد مع عدد من النجوم مثل نيمار، مبابي، هاري كين، والذين كانوا مرشحين للانتقال الى بيرنابيو، يبدو أن هناك مساعي حثيثة لسرعة حسم صفقات أخرى لتعويض رحيل الدون عن الفريق.
فحسبما ذكر موقع دون بالون الإسباني، فإن النادي الملكي قد رصد نحو 250 مليون يورو، من أجل ضم نجمين كبيرين في الأيام المقبلة.
حيث ينوي الميرينغي التقدم بعرض قدره 180 مليون يورو، الى ادارة تشيلسي للحصول على خدمات الجناح البلجيكي الدوليّ، ايدين هازارد، حتى تغري البلوز بالتخلي عنه.
بينما سيرصد اللوس بلانكوس 70 مليون يورو أخرى، لمحاولة انتداب مهاجم هداف من طراز فني مميز، ومرشح لهذه الصفقة كلًا من، الأرجنتيني ايكاردي، لاعب انتر ميلان، والأورغوايائي كافاني، لاعب باريس سان جيرمان.