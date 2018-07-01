ريال مدريد سيدفع 250 مليون لتعويض رحيل رونالدو

الثلاثاء 24 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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ما زال فريق ريال مدريد حتى الآن لم يستطع التعاقد مع أي نجم كبير، يمكن أن يعوض الفراغ الذي خلفه رحيل أسطورة الفريق، الأيقونةكريستيانو رونالدو الى يوفنتوس في الميركاتو الصيفيّ الحاليّ.



فبعد فشل الإدارة المدريدية في التعاقد مع عدد من النجوم مثل نيمار، مبابي، هاري كين، والذين كانوا مرشحين للانتقال الى بيرنابيو، يبدو أن هناك مساعي حثيثة لسرعة حسم صفقات أخرى لتعويض رحيل الدون عن الفريق.

فحسبما ذكر موقع دون بالون الإسباني، فإن النادي الملكي قد رصد نحو 250 مليون يورو، من أجل ضم نجمين كبيرين في الأيام المقبلة.

حيث ينوي الميرينغي التقدم بعرض قدره 180 مليون يورو، الى ادارة تشيلسي للحصول على خدمات الجناح البلجيكي الدوليّ، ايدين هازارد، حتى تغري البلوز بالتخلي عنه.

بينما سيرصد اللوس بلانكوس 70 مليون يورو أخرى، لمحاولة انتداب مهاجم هداف من طراز فني مميز، ومرشح لهذه الصفقة كلًا من، الأرجنتيني ايكاردي، لاعب انتر ميلان، والأورغوايائي كافاني، لاعب باريس سان جيرمان.