أول محافظة يمنية تعلن تصدير النفط

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نجحت الحكومة اليمنية في تحريك أول مصادرها السيادية نحو العمل والتفعيل العام لرفد خزينة الدولة , حيث قال مكتب وزارة النفط بمحافظة شبوة أنه تم الاتفاق على بيع أول دفعة من النفط اليمني وتقدر الكمية الأولى ب500 الف برميل .
حيث تم وصول أول باخرة محملة بالنفط اليمني إلى المحطة المركزية بمنطقة العلم استعداد لتصديره خارج اليمن .
وقد تعرض القطاع النفطي في اليمن إلى الركود والتوقف ، بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة سنوات.