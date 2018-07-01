قوات الشرعية تحرز تقدمات هامة غربي تعز

الإثنين 23 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الإثنين 23يوليو/تموز2018م، من تحقيق تقدم ميداني في مديرية الوازعية، غربي محافظة تعز، (جنوب اليمن).

ونقل موقع الجيش الوطني عن مصادر ميدانية ان قوات الجيش الوطني شنت في الساعات الأولى من صباح اليوم عملية نوعية على مواقع مليشيا الحوثي الإنقلابية في مديرية الوازعية.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش الوطني تمكنت خلال الهجوم من السيطرة على جبال الحنايه، والغيل، في جبهه الكدحه، الواقعة بأطراف المديرية.

وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، علاوة على استعادة قوات الجيش الوطني لكمية من الأسلحة والذخائر .