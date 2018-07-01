المؤتمر الدولي الثالث لتكنولوجيا المعلومات يدشن اعماله في ماليزيا بمشاركة 25 باحثاً يمنياً

الإثنين 23 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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افتتح سفير بلادنا لدى ماليزيا سعادة الدكتور عادل محمد باحميد، اليوم الإثنين 23يوليو/تموز2018م، رسميا الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثالث لتكنولوجيا المعلومات الموثوقة IRICT2018، الذي عقد في العاصمة الإدارية بوتراجايا بماليزيا.

ويشارك في المؤتمر 25 باحثاً يمنياً من مختلف الجامعات الماليزية واليمنية والدولية من اصل 103 ورقة علمية سيتم عرضها في المؤتمر في مجال تقنية المعلومات، من 27 دولة مشاركة.

ويركز المؤتمر خلال الفترة 23-24 يوليو 2018، على الاتجاهات البحثية المعاصرة لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء للثورة الصناعية الرابعة، وتنظمه مجموعة العلماء اليمنيين البحثية بالتعاون مع جامعة التكنولوجيا الماليزية، والجامعة التكنولوجية مارا، والجامعة التكنولوجية بتروناس، وجامعة طيبة (السعودية)، وجامعة نوتنجهام ترنت (المملكة المتحدة)، و جمعية نظم المعلومات – فرع ماليزيا.

وأكد السفير باحميد في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح المؤتمر العلمي، على أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات في رفد التنمية والتعليم للدول وبالأخص ماليزيا واليمن، وأن فعاليات المؤتمر العلمي سيكون لها الأثر الكبير في تحقيق الأهداف المرجوة لتسليط الضوء على تكنولوجيا المعلومات التي هي لغة العصر في وقتنا الحالي، على حد قوله.

وأعرب عن أمله وتفاؤله الكبير بأن يتجاوز اليمن محنته الحالية وينطلق نحو التنمية وتكنولوجيا المعلومات وبناء اليمن الاتحادي الجديد.

ووجه السفير باحميد في نهاية كلمته، شكره وتقديره لأصحاب الفكرة الأولى للمؤتمر "مجموعة العلماء اليمنيين البحثية" وكل من ساهم في انجاح فعاليات المؤتمر العلمي الثالث مثنياً على الدور البارز للشخصيات والقامات العلمية والوطنية في إنجاح الفعاليات.

الجدير بالذكر ان المجموعة البحثية تأسست في سبتمبر عام 2014 في ماليزيا لدعم الباحثين اليمنيين سواء الدارسين او العاملين في الجامعات اليمنية أو في جامعات دولية، وكان من اهدافها، تعزيز التعاون البحثي بين الباحثين اليمنيين والجامعات والمؤسسات البحثية العالمية، دعم الباحثين اليمنيين في الداخل والخارج بتقديم استشارات بحثية متخصصة لهم والمساهمة في تحسين جودة البحث العلمي في المؤسسات البحثية اليمنية.