الأوقاف تبحث مع الجانب السعودي سير التحضيرات لموسم الحج

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ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، مع السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، اليوم الإثنين 23يوليو/تموز2018م، سير الترتيبات والتحضيرات لموسم حج عام 1439 هجرية.
وقدم الوزير خلال اللقاء شكر خاص من وزارة الأوقاف للسفارة السعودية وسعادة السفير على التعاون الإيجابي مع بعثة الحج اليمنية لحل كل الصعاب وتمكين اليمنيين من أداء مناسكهم بكل يسر وسهوله.
وأعرب السفير السعودي آل جابر عن سعادته وإشادته بحجم النجاحات التي حققتها وزارة الأوقاف اليمنية في مواسم الحج العام الماضي وهذا العام.
وأشاد آل جابر بدور الوزارة الفكري والدعوي في مواجهة المشروع الإيراني وأدواته في اليمن من خلال التوعية والمنبر، ودعم الشرعية الدستورية في اليمن.