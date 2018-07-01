معارك عنيفة في جبهة قانية ومقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا

الإثنين 23 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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اندلعت معارك عنيفة اليوم الإثنين، بين قوات الجيش الوطني ، ومليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء (وسط اليمن).

وذكر موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" إن العديد من عناصر المليشيات سقطوا بين قتيل وجريح، جراء المعارك، التي دارت في جبهة قانية شرقي محافظة البيضاء.

وبحسب الموقع فإن المعارك اندلعت إثر محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية أفشلتها قوات الجيش الوطني واجبرتها على التراجع والفرار.