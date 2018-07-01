تعرف على أعلى غرامة في التاريخ كم قدرها وضد من ولماذا ؟

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فرض الاتحاد الأوروبي الأربعاء غرامة "لمكافحة الاحتكار" بقيمة 4.3 مليار يورو (5 مليار دولار) على عملاق التكنولوجيا غوغل، وذلك بسبب تضييق نظام التشغيل "أندرويد" على المنافسيين من خلال فرض متصفح كروم وتطبيق محرك البحث غوغل في الهواتف الذكية بحسب بيان رسمي.
وتصل قيمة الغرامية الجديدة إلى ضعف الرقم القياسي السابق البالغ 2.4 مليار يورو، والذي صدر ضدّ غوغل في العام الماضي لتحيزها في مجال خدمة التسوق على الأنترنت على حساب منافسيها.
وتمثل هذه الغرامة ما يعادل إيرادات الشركة الأم "ألفابيت إنك." لمدة حوالى أسبوعين فقط ، وبالكاد يمكن أن تأثر على الاحتياطي النقدي للشركة والبالغ أكثر من مئة مليار يورو. لكن في المقابل يمكن لهذه الغرامة أن تأجج الحرب التجارية بين بروكسل وواشنطن.
وقد قالت شركة غوغل إنها ستستأنف الحكم.وتواجه غوغل أصلاً حكمين آخرين يتعلقان بالمنافسة، لتحيزها لبعض خدمات البحث الخاصة بها عن تلك الخاصة بمنافسيها، ولأن بعض منتجاتها الإعلانية تقيد اختيارات المستهلك. وتنفي الشركة ارتكاب أي مخالفات في الحالات الثلاث جميعها.
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى ثني غوغل عما تعتبره ممارسات ضد التنافسية كاتفاقات الترخيص التي تمنع صناع الهواتف الذكية من الترويج لتطبيقات غير تطبيقات غوغل كتطبيقات البحث والخرائط.