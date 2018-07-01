معارك عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا غربي القبيطة

الإثنين 23 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الإثنين 23يوليو/تموز2018م، بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في الجهة الغربية لمديرية القبيطة شمالي محافظة لحج (جنوب اليمن).

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة"إن اشتباكات عنيفة يخوضها أبطال الجيش الوطني ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، منذ فجر اليوم، في منطقه عيريم ومكيحل غربي مديرية القبيطة بمحافظة لحج".

وأضح المصدر "أن الاشتباكات التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة أتت ردًا من قوات الجيش الوطني على قصف المليشيا الانقلابية لمنازل المواطنين في قرية الحنكه العليا والعنيفات من مواقع تمركزها في جبل جالس والكعبين وظمران، وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين".